Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Haren (ots)

Am Freitag kam es in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 43-jährige Fahrerin eines Ford war gegen 12.35 Uhr auf der Adenauerstraße unterwegs. Als sie an einer dortigen Kreuzung in Richtung Wesuweer Straße abbog, übersah sie einen 49-jährigen Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Venekampweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell