Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heftige Kollision im Lotjeweg: 21-Jähriger prallt mit BMW in geparktes Auto

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 26. September, im Lotjeweg im Bremerhavener Ortsteil Schierholz. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger kurz vor 22 Uhr in einem BMW den Lotjeweg entlang. Zwischen den Kreuzungen mit den Straßen Bredenweg und Besenbuschkuhle verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Kia. Am Wagen des Unfallverursachers und dem geparkten Auto entstanden Sachschäden, die auf rund 10.000 Euro geschätzt werden. Bei der Kollision lösten die Airbags des BMW aus. Der 21-Jährige am Steuer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme erhielten die Polizeibeamten Hinweise darauf, dass der Fahrer mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone des Lotjewegs gefahren war. Auch die Beschädigungen lassen auf eine hohe Geschwindigkeit schließen. Daraufhin wurde dem 21-Jährigen der Tatvorwurf des illegalen Straßenrennens gemacht und eine Strafanzeige gefertigt. Die Polizei stellte den Führerschein und den nicht mehr fahrbereiten BMW des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell