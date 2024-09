Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ungeduldiger Kunde pöbelt herum und schlägt Supermarkt-Mitarbeiter

Bremerhaven (ots)

Ein ungeduldiger Supermarkt-Kunde hat am Mittwoch, 25. September, in Bremerhaven-Lehe einen Angestellten geschlagen. Offenbar war es ihm an der Kasse nicht schnell genug gegangen. Die Polizei wurde gegen 13 Uhr zu dem Discounter an der Hafenstraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 53-jährige Kunde zuvor lautstark darüber beschwert, dass nur eine Kasse geöffnet war und er zu lang habe warten müssen. Er habe die Kassiererin und die Kunden angepöbelt, woraufhin ein weiterer Mitarbeiter den Kunden beruhigen wollte. Der 53-Jährige holte jedoch aus und traf den Angestellten im Gesicht, woraufhin dieser den Kunden zu Boden brachte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den Kunden. Vom Supermarkt erhielt er ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell