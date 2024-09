POL-Bremerhaven: Unbekannte entleeren Ölkanister auf Grundstück - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremerhaven

Wer hat drei Kanister mit Altöl entsorgt? Das fragt die Polizei Bremerhaven und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte hatten die 5-Liter-Kanister auf einem Gehweg zwischen einem Supermarkt und einer Tankstelle im Bereich Stresemannstraße/Spadener Straße offenbar illegal entsorgt.

Am Dienstagvormittag, 24. September, wurde ein Passant auf eine größere Ölverschmutzung im Stadtteil Lehe aufmerksam und kontaktierte die Polizei. Am Einsatzort fanden die Beamten zwei Kanister auf, die mit Altöl befüllt waren. Ein offensichtlich geleerter Behälter lag in einem Gebüsch. Mit der schwarzen Substanz waren neben dem Gehweg auch dort befindliche Büsche, ein Baum und das Erdreich verschmiert. Eine beauftragte Fachfirma reinigte den Bereich.

Die Polizei Bremerhaven bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

