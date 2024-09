Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb will mit Düften verduften

Bremerhaven (ots)

Mit Parfüms im Verkaufswert von mehr als 300 Euro wollte ein Ladendieb am Dienstag, 24. September, in Bremerhaven-Lehe verduften. Eine Angestellte hatte allerdings den richtigen Riecher: Sie hatte den 43-Jährigen beobachtet, wie dieser gegen 13.50 Uhr den Drogeriemarkt im Bereich Pferdebade verließ, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin und eine Kollegin folgten dem mutmaßlichen Dieb und schafften es, ihm die Duftwässer vor dem Laden abzunehmen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Hierbei verletzte sich eine Drogerie-Angestellte leicht. Der 43-Jährige räumte den Diebstahl ein. Er erhielt eine Strafanzeige und seitens des Ladens ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell