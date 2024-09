Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Strafanzeige statt Snacks: Polizei fasst mutmaßliche Automatenknacker

Bremerhaven (ots)

Mit dem Inhalt eines aufgebrochenen Snackautomaten wollten sich drei junge Männer offenbar die Nacht versüßen. Doch statt Schokoriegeln und Energydrinks gab es Strafanzeigen. Eine Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei bemerkte in der Nacht zum heutigen Freitag, 20. September, gegen 2.40 Uhr drei Personen, die sich von einem Verkaufsautomaten an der Schiffdorfer Chaussee in Bremerhaven-Geestemünde entfernten. Plötzlich rannten die Personen davon. In diesem Moment fiel den Polizeibeamten auf, dass der Automat vom ursprünglichen Stellplatz wegbewegt worden war. Sie nahmen die Verfolgung nach den Flüchtenden auf und stellten zwei der drei Männer im Bereich der Ludwig-Börne-Straße. Weitere Polizeibeamte hatten unterdessen den Automaten in Augenschein genommen und erhebliche Beschädigungen festgestellt. Bei der Durchsuchung der beiden 20 und 22 Jahre alten Männer wurden Waren festgestellt, die mutmaßlich aus dem Automaten stammten, darunter diverse Getränkedosen, Süßwaren und E-Zigaretten-Zubehör. Die dritte Person konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell