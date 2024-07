Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Armbanduhr von Trickdiebin entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (09.07.) erschien ein Senior bei der Polizeiwache in Bergisch Gladbach, um eine Anzeige zu erstatten, nachdem seine hochwertige Armbanduhr von einer Trickdiebin gestohlen wurde.

Der Bergisch Gladbacher berichtete, dass er am Nachmittag gegen 15:45 Uhr zu Fuß von der Straße Siebenmorgen zum Parkplatz in der Bertram-Blank-Straße unterwegs war. In einem Hausdurchgang habe ihn eine unbekannte Frau angerempelt und auf Italienisch angesprochen, wodurch er kurzzeitig abgelenkt gewesen sei.

Als er auf dem Parkplatz an seinem Pkw angekommen sei, habe er bemerkt, dass ihm seine Armbanduhr der Marke Rolex entwendet wurde, die einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich haben soll. Er ging umgehend zurück zum Hausdurchgang, konnte die Frau aber nicht mehr antreffen und begab sich daraufhin zur Polizeiwache.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib der Uhr machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

