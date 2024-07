Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugensuche nach Raubdelikt in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am 29.06. gegen 03:45 Uhr kam es am Konrad-Adenauer-Platz zu einem Raubdelikt, bei dem ein 19-Jähriger von mehreren unbekannten Personen zunächst geschlagen und getreten wurde. Auch als der Geschädigte bereits am Boden lag, wurde er weiter angegriffen und dabei schließlich leicht verletzt. Die Täter raubten letztlich die Bauchtasche des Geschädigten, in welcher sich seine Geldbörse befand. Anschließend ließen sie von ihm ab und rannten durch die Fußgängerzone in Richtung des Busbahnhofes davon. Vermutlich sind sie dann mit einem dunklen Pkw der Marke BMW in Richtung Jakobstraße geflüchtet. Die Täter werden von dem Geschädigten als circa 16 bis 19 Jahre alt, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Möglicherweise handelte es sich um vier Personen, von denen eine ein dunkles und drei ein helles Oberteil trugen.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den flüchtigen Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug machen kann oder wer sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 mit dem Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach in Verbindung zu setzen. (th)

