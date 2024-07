POL-RBK: Overath - Pedelecfahrer kollidiert mit Katze und verletzt sich schwer

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - Am gestrigen Sonntag (07.07.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr nahezu im gesamten Kreisgebiet gezielte Verkehrskontrollen durch. In diesem Rahmen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen insgesamt 33 Verstöße festgestellt: In Odenthal waren zwei, in Kürten drei Krafträder zu schnell ...

mehr