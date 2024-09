Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung: Unbekannte stehlen Geld und Goldschmuck

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 17. September, 20 Uhr, bis Mittwoch, 18. September, 19.40 Uhr, in eine Wohnung in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zugang über eine beschädigte Eingangstür. Anschließend durchsuchten sie die Räume der Mietwohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus an der Ruhrstraße befindet, nach Wertgegenständen. Sie nahmen Geld und Goldschmuck mit und entkamen unerkannt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen an der Ruhrstraße gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell