Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Delbrück-Sudhagen (ots)

(mb) Drei Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Lippstädter Straße.

Ein 61-Jähriger fuhr gegen 21.25 Uhr mit einem VW Golf Plus auf der Schlinger Straße zur Kreuzung Lippstädter Straße/Schlinger Straße/Leiwesdamm, um diese geradeaus auf den Leiwesdamm zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 44-jähriger Golf-Kombi-Fahrers, der auf der Lippstädter Straße aus Richtung Delbrück kam. Der Kombi prallte gegen die hintere linke Seite des Golf Plus, der durch den Anstoß um 180 Grad herumgeschleudert wurde und auf dem Leiwesdamm zum Stillstand kam. Mit einem starken Frontschaden blieb der Kombi etwas weiter auf der Lippstädter Straße liegen. Beide Fahrer sowie der Beifahrer (86) im Golf Plus erlitten Verletzungen. Ein Notarzt versorgte die Verletzten am Unfallort. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser nach Paderborn. An den Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war bis 23.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell