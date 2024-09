POL-PB: Neuer Bezirksdienstbeamter in der Paderborner Kernstadt

Salzkotten (ots) - (mb) Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ist an der Tudorfer Straße in eine Bäckerei eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter hebelten eine Seitentür des Gebäudes auf und gelangen so in Bäckerei. Dort traten sie Türen zu Lagerräumen auf durchwühlen Schränke. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unerkannt. Ein Lieferant entdeckte den Einbruch am Montagmorgen gegen 04.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

mehr