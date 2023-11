Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verkehrsunfall fordert vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 03.11.2023, hat ein Verkehrsunfall auf der B 34 bei Albbruck vier Leichtverletzte gefordert. Gegen 18:15 Uhr war ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer von der Bundesstraße nach links in die Albtalstraße in Richtung Albbruck abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW. In der Folge schleuderte der BMW noch gegen einen im dortigen Einmündungsbereich stehenden Honda. Während die BMW- und Honda-Insassen unversehrt blieben, verletzten sich die vier Insassen im VW leicht, neben der 56-jährigen Fahrerin drei Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren. Alle vier kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren neben der Polizei sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber und vier Fahrzeuge der Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30000 Euro.

