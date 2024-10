POL-DA: Michelstadt-Würzberg: Hauswände mit Farbe beschmiert/Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots) - Ein Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete hat am Montagnachmittag (30.9.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.15 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten Flammen, die aus einer Erdgeschosswohnung in dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" schlagen sollen. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort, konnten das Feuer löschen und ein weiteres Ausbreiten ...

