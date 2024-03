POL-PDMY: PKW in Mosel, Abschlussmeldung

Cochem (ots) - Durch Anwohner wird ein in der Mosel treibender PKW in Cochem, Höhe Bahnhof gemeldet. Ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden ist unklar. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nachtrag 14.49 Uhr: Es handelt sich um ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen. Vermutlich handelt es sich um einen Touristen, der sich jedoch bis dato noch nicht gemeldet hat. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

