Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Trier (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 24. Februar, 12:30 Uhr, und Montag, 26. Februar, 7:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Werkzeug aus einem Auto in der Merziger Straße in Trier. Der Eigentümer hatte seinen weißen Fiat Ducato Pritschenwagen dort am Freitagmittag geparkt und am Montagmorgen den Diebstahl von hochwertigem Werkzeug und Arbeitsgerät festgestellt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

