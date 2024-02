POL-PPTR: Polizeiliche Maßnahmen im Trierer Palastgarten

Nittel (ots) - Zwischen Freitag, 23. Februar, 9 Uhr, und Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Weinstraße in Nittel. In Abwesenheit der Eigentümer durchsuchten die Täter das Anwesen. Anschließend konnten sie mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

