POL-HS: Ultraleichtflugzeug verunglückt

Wegberg (ots) - Indem sie die Tür aufhebelten, drangen Einbrecher in Büroräume an der Straße Rathausplatz ein. Sie stahlen einen Tresor mit Personaldokumenten, Siegeln und Bargeld. Die Tat wurde zwischen 10.30 Uhr am 27. Dezember (Mittwoch) und 9.30 Uhr am 28. Dezember (Donnerstag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

