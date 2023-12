Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen in Trier-Ehrang - Zeugen gesucht!

Trier-Ehrang (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 06.12.2023 kam es in dem Trierer Ortsteil Ehrang zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die meisten der betroffenen Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß verschlossen. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld entwendet, in einem Fall kam es auch zum Diebstahl von Erste-Hilfe-Taschen, einem Rucksack und einer Bluetooth-Box. Die Polizeiinspektion Schweich sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können (Tel.: 06502-9157-0). Bitte achten sie beim Verlassen Ihrer Fahrzeuge darauf, dass diese ordnungsgemäß verschlossen sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell