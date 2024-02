Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Bürogebäude

Trier (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 23. Februar, 15:30 Uhr, und Montag, 26. Februar, 7 Uhr, in das Bürogebäude des Zentrums für Sozialpädiatrie und Frühförderung in der Luxemburger Straße in Trier ein. Sie verschafften sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zu dem Anwesen und konnten schließlich unerkannt wieder entkommen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell