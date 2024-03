POL-PDMY: PKW in Mosel

Münstermaifeld, L82 (ots) - Am Morgen des 06.03.2024 wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall in Münstermaifeld, Ortsausgang in Fahrtrichtung Lehmen, gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Linienbus, besetzt mit Schulkindern, die L82 in Fahrtrichtung Lehmen. Der Unfallverursacher, ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch, befand sich mit seinem Pkw hinter dem Bus und beabsichtigte ...

