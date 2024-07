Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Altstadt: Mit 1,72 Promille Fahrrad geklaut und weggefahren - Festnahme

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.05 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge einen 25-Jährigen dabei beobachten, wie dieser in einen Innenhof eines Anwesens der Karpfengasse ging und sich an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Dabei bemächtigte sich der 25-Jährige eines unverschlossenen Rades. Nach mehreren Versuchen aufzusteigen und wegzufahren gelang es ihm in Richtung Neckarstaden davonzufahren. Hier konnten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, den 25-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um sein Fahrrad handelt und er zudem deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille zu Tage. Der 25-Jährige wurde zum Polizeirevier Mitte gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Er muss sich nun wegen Diebstahls und der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell