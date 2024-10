Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 28-Jähriger bedroht Mitarbeiter des Ordnungsamtes und landet im Gewahrsam

Gummersbach (ots)

Nachdem ein 28-Jähriger aus Gummersbach am Dienstagabend (15. Oktober) einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes verbal bedroht und dann gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet hat, musste er mehrere Stunden in der Polizeizelle verbringen. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes sah gegen 19.40 Uhr, wie der 28-Jährige im Parkhaus Süd in der Steinmüllerallee urinierte. Daraufhin beabsichtigte er, die Identität des 28-Jährigen festzustellen. Dieser reagierte aggressiv und bedrohte den Ordnungsamt-Mitarbeiter verbal. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 28-Jährigen im nahegelegenen Lebensmittelmarkt an und fixierten ihn. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt und auch die Polizeibeamten bedrohte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und sperrte sich. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen fiel positiv aus, sodass eine Blutprobe fällig wurde. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige.

