Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle lassen Zigarettenautomaten mitgehen

Hückeswagen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag (12./14. Oktober) öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten, den sie zuvor in der Straße "Schnabelsmühle" aus der Verankerung gerissen und mitgenommen hatten. Der Automat wurde in einem Waldstück in der Nähe einer Kläranlage am Corneliusweg aufgefunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

