POL-GM: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hückeswagen (ots) - Zwischen 21 Uhr am Freitag (11. Oktober) und 9.45 Uhr am Samstag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße "Zum Sportzentrum" eingebrochen. Indem sie die Eingangstür aufhebelten, gelangten die Täter in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entkamen die Unbekannten mit einem Laptop, einem MacBook, einer Playstation, einem PC und Bargeld. Hinweise nimmt das ...

