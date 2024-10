Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 30-jähriger leistet Widerstand und landet in der Zelle

Gummersbach (ots)

Nachdem ein 30-jähriger Mann erst in einem Linienbus im Rahmen von Streitigkeiten seinen Kontrahenten gegen das Bein getreten, bedroht und dann gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet hat, musste er mehrere Stunden in der Polizeizelle verbringen.

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag (12. Oktober) gegen 16:26 Uhr zum Gummersbacher Busbahnhof gerufen, weil dort ein Mann randalierte und es zuvor in einem Bus zu einer Streitigkeit mit Körperverletzung gekommen war. Die Polizisten trafen den 30-jährigen Waldbröler im sogenannten "Trinker-Büdchen" am Busbahnhof an. Da er sich zunehmend aggressiv verhielt, beabsichtigten die Beamten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete er Widerstand; er sperrte sich gegen seine Festnahme und trat nach den Polizisten. Letztendlich landete er in einer Polizeizelle, wo er bis zum nächsten Morgen bleiben musste.

