POL-GM: Einbrecher klauen Gartengerät

Wipperfürth (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12. Oktober) geriet eine Kindertagesstätte in Klaaswipper in das Visier von Einbrechern. Die Kriminellen hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Kindergartens auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. ...

mehr