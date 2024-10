POL-GM: Betrunkener Fahrradfahrer wurde leicht verletzt

Wipperfürth (ots) - In der Straße "Alter Mühlenweg" in Wipperfeld sind am Donnerstagvormittag (10. Oktober) Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten zwei hochwertige Handtaschen, Bargeld und die Fahrzeugschlüssel zu einem Audi SQ5. Dieser stand in der ...

mehr