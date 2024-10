Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbrecher stehlen Geld, Tasche und Auto

Wipperfürth (ots)

In der Straße "Alter Mühlenweg" in Wipperfeld sind am Donnerstagvormittag (10. Oktober) Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten zwei hochwertige Handtaschen, Bargeld und die Fahrzeugschlüssel zu einem Audi SQ5. Dieser stand in der Garage des Hauses. Die Täter nutzten die im Haus gestohlenen Schlüssel und fuhren mit dem Audi davon. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer: 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell