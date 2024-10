Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Neuer Bezirksdienstbeamter für Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Landrat Jochen Hagt begrüßte kürzlich den neuen Bezirksdienstbeamten für Dieringhausen: Markus Kollmann. Seinen Vorgänger, Stefan Happe, zog es zum Bezirksdienst nach Gummersbach. Polizeihauptkommissar Markus Kollmann ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in Gummersbach. Seine Ausbildung bei der Polizei absolvierte der heute 51-Jährige von 1994 bis 1997 an der Polizeischule in Linnich. Im Anschluss versah er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion am Kölner Flughafen. 1998 verschlug es ihn zurück in die Heimat und damit zur Kreispolizeibehörde im Oberbergischen Kreis. Hier war er die meiste Zeit und bis zuletzt im Streifendienst der Wache Gummersbach tätig. "Die Zeit im Streifendienst hat mir immer sehr viel Freude bereitet, und der Wechsel fiel mir nicht leicht. Aber bereits in den ersten Tagen in meiner neuen Funktion hatte ich viele positive Erlebnisse mit Bürgerinnen und Bürgern aus Dieringhausen. Ich bin mit Leib und Seele Polizist und freue mich auf die Begegnungen mit den Menschen hier vor Ort." Privat ist Kollmann sportlich unterwegs. Zu seinen Hobbys gehören Tennisspielen, Rennradfahren und Laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell