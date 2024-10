POL-GM: Nachbarschaftsstreit führt zu Polizeieinsatz

Nümbrecht (ots) - Ein Motorradfahrer aus Ruppichteroth ist am Dienstag (8. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in Altennümbrecht schwer verletzt worden. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der L95 in Fahrtrichtung Altennümbrecht in Richtung Kreuzung L38. Zeitgleich näherte sich auf der L38 aus Richtung Wirtenbach kommend ein 41-jähriger Autofahrer, der die Kreuzung passieren und seine Fahrt in Richtung ...

mehr