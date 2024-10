Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Frontalzusammenstoß im Einsatz

Wiehl (ots)

Um kurz nach 10 Uhr am Dienstag (8. Oktober) kam es auf der Straße "Auf der Bliebach" zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter. Der Fahrer des Transporters, ein 20-Jähriger aus Gummersbach, fuhr auf der Straße "Auf der Bliebach" Richtung Morkepütz. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er frontal mit dem Ford Fiesta eines 65-Jährigen aus Wiehl zusammen, der in Richtung Alferzhagen unterwegs war. Dabei wurde der Wiehler in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 65-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Fahrbahn ist derzeit noch gesperrt.

