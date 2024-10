Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall in Altennümbrecht schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Ein Motorradfahrer aus Ruppichteroth ist am Dienstag (8. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in Altennümbrecht schwer verletzt worden. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der L95 in Fahrtrichtung Altennümbrecht in Richtung Kreuzung L38. Zeitgleich näherte sich auf der L38 aus Richtung Wirtenbach kommend ein 41-jähriger Autofahrer, der die Kreuzung passieren und seine Fahrt in Richtung Oberelben fortsetzen wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

