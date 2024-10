Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher werfen Gullydeckel in Verkaufsraum

Gummersbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (13. Oktober) warfen Kriminelle gegen Mitternacht einen Gullydeckel in die Fensterscheibe eines Tabakladens in der Eckenhagener Straße und stahlen eine große Menge von Zigarettenschachteln und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell