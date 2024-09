Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrere Motorräder gestohlen

Bad Liebenstein (ots)

Am Samstagvormittag wurden in Bad Liebenstein gleich zwei Motorräder in der Altensteiner Straße gestohlen. Die Motorräder waren jeweils auf den Parkplätzen vor den Wohnadressen abgestellt und wurden durch die unbekannten Täter in einen weißen Transporter eingeladen. Bereits am Samstagmorgen wurden unbekannte Täter beim versuchten Diebstahl eines Motorrads in Ruhla gesichtet, woraufhin diese flüchteten. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Aussehen der Täter, unter der Telefonnummer 03695/551-0 entgegen.

