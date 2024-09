Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Am Freitag den 13. ins Gefängnis

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 13.09.2024 gegen 09:00 Uhr wurde die Meininger Polizei zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Leipziger Straße gerufen. Hier habe ein junger Mann versucht, mehrere "Non-Food-Artikel" zu entwenden, wurde aber vom unerschrockenen, weiblichen Personal daran gehindert, sodass der Täter ohne die Ware die Flucht ergriff und sogar sein Fahrrad zurückließ. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der Mann wenig später im Umfeld aufgegriffen werden. Hierbei hatte er noch Diebesgut aus anderen umliegenden Einzelhandelsgeschäften dabei, welches ihm abgenommen wurde. Es handelte sich insbesondere um Zigaretten aus einer Tankstelle und Lebensmittel aus einem weiteren Markt. Der amtsbekannte 25-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eröffnet wurde, dass gegen ihn aus vorangegangenen Delikten noch mehrere Haftbefehle betehen. Da ihm keine Mittel zur Abwendung der Haftstrafen zur Verfügung standen, erfolgte die Verbringung in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt, in welcher er mehrere Monate absitzen muss.

