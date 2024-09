Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuerwehrfahrzeug von Baum getroffen

Hildburghausen-Gerhardsgereuth (ots)

Am 14.09.2024 um 10:35 Uhr ereignete sich auf der K524, Ortsverbindungsstraße zwischen Wiedersbach - Gerhardsgereuth, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Feuerwehrfahrzeug, welches von einer Übung kam, befuhr die K524 aus Wiedersbach kommend in Fahrtrichtung Gerhardsgereuth. Augenscheinlich aufgrund der Wetterlage brach die Krone eines Baums in einer Länge von 10m ab und prallte gegen das vorbeifahrende Feuerwehrfahrzeug. Der Baum kollidierte mit dem Führerhaus und beschädigte das Feuerwehrfahrzeug erheblich. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,-EUR. Zur Bergung und Unterstützung der Maßnahmen vor Ort wurden weitere Kameraden der Feuerwehr alarmiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden weitere Bäume festgestellt, von denen aus eine potentielle Gefahr ausging. In Absprache mit dem Bürgermeister der Stadt Hildburghausen, wurde die Strecke bis auf weiteres vollgesperrt. Es bedarf nun einer Kontrolle des Bereichs durch einen Sachverständigen, ob weitere Bäume entlang der Straße gefällt oder entastet werden müssen. Bis zu dieser Entscheidung bleibt die Strecke vollgesperrt.

