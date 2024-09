Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit überraschendem Ausgang

Springstille (ots)

Zwischen den Ortslagen Springstille und Mittelstille kam es am Samstag, den 14.09.2024 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei PKW kollidierten hierbei mit den Außenspiegeln. Die Fahrzeugführer hielten offenbar beide nicht unverzüglich in Sichtweite des anderen an, jedoch konnte einer der Beteiligten bei seiner Mitteilung an die Polizei das Kennzeichen des anderen Fahrzeugs wiedergeben, während der Unfallgegner seine Fahrt fortgesetzt hatte. Im Rahmen der Nachsuche nach dem flüchtigen Beteiligten wurde das gegnerische Fahrzeug, welches zur Unfallzeit von einer 35-jährigen Frau geführt wurde, in der Ortslage Meiningen von einer Polizeistreife angetroffen, so auch die Fahrerin. Hierbei stellte sich heraus, dass diese Drogen und Alkohol konsumiert hatte. Außerdem wurden in ihrem Auto chemische Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente vorgefunden. Es folgten eine Blutentnahme und die Durchsuchung der Wohnung der Frau. Die Unfallbeteiligte muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Verstößen gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

