LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots) - Am 13.09.2024, gegen 11.00 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Hauswand in der Stadelstraße in Suhl. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig, der Sachschaden am Haus beträgt ca. 5000,- Euro. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

