Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 13.09.2024, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann aus Zella-Mehlis die Golbachstraße in Suhl-Albrechts. Dort kollidierte er aus ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und fuhr anschließend in den dahinter befindlichen Straßengraben. Der Verursacher verletzte sich dabei leicht und wurde ins Klinikum Suhl verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 15000,- Euro.

