LPI-SHL: Aufgefahren

Jüchsen (ots) - Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen eine Baustelle in Jüchsen. Dort machten sie sich an den abgestellten Baufahrzeugen zu schaffen und füllten die Abgassysteme von fünf Maschinen mit Bauschaum. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

