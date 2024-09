LPI-SHL: Erneute Sabotage im Maisfeld

Schleusingen (ots) - Am 13.09.2024 wurde vom Gelände einer ansässigen Firma in der Industriestraße in Schleusingen in der Zeit von 08:00 - 11:00 Uhr ein grüne silberfarbenes Ebike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad befand sich in einem Fahrradunterstand und war an einem Bauzaun angeschlossen. Der Täter durchschnitt möglicherweise mittels Bolzenschneider die Drähte im Bauzaun und konnte somit das Ebike entwenden. Das Fahrrad hat einen Wert von 5.900,-EUR Die ...

mehr