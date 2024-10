Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme nach versuchtem Betrug

Gummersbach (ots)

Ein 87-jähriger Gummersbacher hatte am Freitagmorgen (11. Oktober) einen Anruf erhalten. Die unbekannte Person gab sich als Polizist aus und berichtete von einer kriminellen Bande, die unbefugt Bank-Schließfächer leere. Um seine Wertsachen zu schützen, forderte der Unbekannte den 87-Jährigen auf, sein Schließfach zu leeren und den Inhalt bei sich zu Hause aufzubewahren. Dieser Aufforderung kam der 87-Jährige nach. Der 87-Jährige informierte aber auch seine Tochter, die die Betrugsmasche erkannte, und die Polizei informierte. Derweil rief der Unbekannte erneut an, erkundigte sich nach dem Inhalt des Schließfaches und hielt den 87-Jährigen hin. Als der 87-Jährige nicht mehr auf den Unbekannten einging, gab dieser an, ihn an den Staatsanwalt weiterzuleiten. Schließlich teilten die Unbekannten dem 87-Jährigen mit, dass ein Streifenwagen vorbeikommen würde, um sich die Wertgegenstände anzusehen und mitzunehmen. Zwischenzeitlich postierten sich echte Polizisten der Wache Gummersbach im Hausflur des 87-Jährigen. Als der Abholer das Haus betrat, klickten die Handschellen. Die Beamten nahmen den Abholer, einen 40-Jährigen aus Duisburg, vorläufig fest. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Wohnungsdurchsuchung wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell