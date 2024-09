Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall nicht angezeigt

Meiningen (ots)

Montag, in der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 12:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die linke hintere Stoßstange eines seitlich in der Eleonorenstraße in Meiningen geparkten schwarzen Skodas. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0235447/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

