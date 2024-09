LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:20 Uhr einen braunen Tesla, der im Parkhaus eines einkaufscenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes sicherten Fahrzeugteile eines schwarzen Skoda. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

