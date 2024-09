Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Fahrradakku gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 00 Uhr zu einem Diebstahl in der Straße Funkenstiege in Bad Bentheim. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrradakku eines weißen Pedelec des Herstellers "Prophete". Das Fahrrad war zur Tatzeit in den Fahrradport unweit eines Modegeschäftes abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell