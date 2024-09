POL-EL: Esterwegen - Zeugen nach Unfall gesucht

Emlichheim (ots) - Am Dienstag kam es in der Zeit von 18:15 bis 18:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes K+K an der Bahnhofstraße in Emlichheim. Dort wurde ein roter Opel Mokka im Heckbereich der Beifahrerseite leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer ...

