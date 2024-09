POL-EL: Nordhorn - Diebstahl von zwei Mountainbikes

Nordhorn (ots) - Am Dienstag kam es gegen 10.35 Uhr an der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einen Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw übersah einen an einer roten Ampel haltenden grauen Volvo. Beim Ausweichen touchierte der weiße Pkw den Volvo. Nach einem kurzen Gespräch setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Der Fahrer des weißen Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 ...

mehr