POL-EL: Sögel - VW in Brand geraten

Meppen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben zwei bislang unbekannte Täter gegen 3.40 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Hemberg in Meppen aufzubrechen. Als der Versuch misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr