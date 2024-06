POL-PDWIL: Plauderei mit den Blaulicht-Profis

Hüttingen a. d. Kyll (ots) - Am 17.06.2024, gegen 05:00 Uhr wurde durch einen weißen LKW mit Auflieger (Amazon - Prime) im Bereich der Schulstraße in Hüttingen an der Kyll eine Straßenlaterne, eine Hecke am Gemeindehaus und Stahlpfosten einer privaten Ein/ - Ausfahrt beschädigt. Vermutet wird, dass die Schäden im Zusammenhang mit einem Wendemanöver durch den LKW verursacht worden sind. Im Anschluss entfernte sich ...

mehr